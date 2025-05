Uitgaven gezondheidszorg stegen in 2024 met 8,1 procent

In 2024 is 113,5 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg. Dat is 8,5 miljard euro (8,1 procent) meer dan in 2023. De uitgaven aan gezondheidszorg groeiden in 2024 sneller dan de economie, waardoor de uitgaven als percentage van het bruto binnenlands product stegen van 9,8 procent in 2023 naar 10,0 procent in 2024. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

Het CBS publiceert twee cijfers over zorguitgaven: één volgens de internationale definitie van uitgaven aan de gezondheidszorg van Eurostat/OESO/WHO en één die naast de gezondheidszorg ook de uitgaven aan welzijnszorg omvat. Dit bericht gaat over het internationaal afgestemde cijfer; het bredere cijfer verschijnt in het najaar, wanneer meer bronnen beschikbaar zijn.

De stijging van de uitgaven aan de gezondheidszorg komt voor een deel door loonstijgingen en doordat er meer mensen in de zorg zijn gaan werken. De cao-lonen (per uur en inclusief bijzondere beloningen) in de sector gezondheids- en welzijnszorg zijn in 2024 gestegen met 7,4 procent. Er werden in deze sector 2,9 procent meer uren gewerkt dan een jaar eerder.

Sterkere stijging uitgaven Wlz dan Zvw

De uitgaven aan gezondheidszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals voor ouderen en mensen met een beperking of psychische aandoening die blijvend intensieve zorg nodig hebben, stegen in 2024 met 11 procent. De uitgaven voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), stegen met 7,9 procent. In 2024 stijgen de uitgaven aan Zvw-gefinancierde langdurige zorg thuis (wijkverpleging) met 3,9 procent.

De directe eigen betalingen stegen met 7,5 procent, maar omdat het eigen risico Zvw en de eigen bijdragen Wlz veel minder stegen, was de stijging van eigen betalingen als totaal een stuk lager dan de stijging van de totale uitgaven aan gezondheidszorg (5,9 versus 8,1 procent).