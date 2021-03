RIVM: Eerste uitnodigingen voor 75 tot 79-jarigen zaterdag op de mat

812.000 mensen

'Het gaat om mensen die geboren zijn in de geboortejaren 1941 tot en met 1946. Zij kunnen na ontvangst van de brief zelf een afspraak maken voor een vaccinatie via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst', aldus het RIVM. In totaal gaat het om ongeveer 812.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Komende twee weken uitnodigingen

De uitnodigingen in deze doelgroep worden verspreid over de komende twee weken verstuurd. De volgorde van het uitnodigen is van oud naar jong. De GGD heeft inmiddels ruim 60 locaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.