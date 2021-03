Epidemiologen waarschuwen dat huidige vaccins spoedig ineffectief kunnen zijn

De People's Vaccine Alliance, een coalitie van meer dan 50 organisaties, waaronder African Alliance, Oxfam, Public Citizen en UNAIDS, waarschuwen dat met het huidige tempo mogelijk slechts 10 procent van de mensen in de meeste arme landen volgend jaar gevaccineerd kan worden.

Devi Sridhar, hoogleraar Global Public Health aan de Universiteit van Edinburgh: “Hoe meer het virus rondwaart, hoe waarschijnlijker het is dat er mutaties en varianten zullen opduiken, waardoor onze huidige vaccins niet doeltreffend zouden kunnen worden. Tegelijkertijd blijven arme landen verstoken van vaccins en medische basisbenodigdheden zoals zuurstof. "

Gregg Gonsalves, universitair hoofddocent epidemiologie aan de Yale University:" Doordat miljoenen mensen over de hele wereld met corona geïnfecteerd zijn, ontstaan ​​er iedere dag nieuwe mutaties die resistenter zijn dan hun voorgangers. Het virus kent geen grenzen en nieuwe varianten, ergens op aarde, betekenen dat niemand van ons veilig is. "

De Nederlandse epidemioloog Amrish Baidjoe, verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine: “Ondanks beloftes die gedaan zijn, is er van het eerlijk verdelen van vaccins nog niets terecht gekomen. Als we ons in het Westen kunnen vaccineren, maar in armere landen niet, dan hebben we wereldwijd een probleem. Het opschalen van productie van vaccins is nu essentieel en daarvoor zouden farmaceuten hun patenten en kennis moeten delen. "

De verdediging van de monopolies van farmaceutische reuzen door rijke landen betekent dat wereldwijde voorraden van vaccins onnodig worden gerantsoeneerd en een handvol bedrijven beslist waar en wanneer vaccins beschikbaar zijn. Eerder deze maand blokkeerden rijke landen een voorstel om tijdelijk afstand te doen van intellectuele eigendomsrechten voor coronavaccins. De People’s Vaccine Alliance roept de rijke landen op om de tijdens de komende top van de Wereldhandelsorganisatie in april alsnog hier mee in te stemmen.

Dr. Mohga Kamal Yanni, senior-adviseur gezondheidsbeleid van The People Vaccine Alliance: “Als we in oorlog waren met een land genaamd corona, zouden regeringen dan cruciale beslissingen over productie, levering en prijs overlaten aan wapenbedrijven?

“Aangezien vaccins onze meest belangrijke wapens zijn in de strijd tegen corona, moeten wereldleiders de teugels in handen nemen om de COVID Technology Access Pool van de Wereldgezondheidsorganisatie in staat te stellen het delen van technologie en intellectueel eigendom mogelijk te maken, zodat de wereldwijde vaccinproductie kan worden gemaximaliseerd."