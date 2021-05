Giro555 samen in actie tegen corona

De samenwerkende hulporganisaties openen vandaag Giro555 voor een Nationale Actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. De ramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. De hulporganisaties maken zich ook grote zorgen over de situatie in Nepal.

Het ingezamelde geld is voor coronaslachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld medische noodhulp aan coronaslachtoffers geboden.

Giro555 roept Nederland op om in actie te komen en er samen voor te zorgen dat iedereen, ook in kwetsbare landen, op tijd beschermd is tegen corona.

‘Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont, het is pas veilig wanneer iedereen gevaccineerd is’, zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555. ‘Alle ogen zijn nu gericht op India, maar we houden onze adem in over wat er de komende weken en maanden in andere landen kan gebeuren. We kunnen deze pandemie alleen overwinnen, als er wereldwijd gevaccineerd wordt. Ongeacht nationaliteit of inkomen,’ aldus Laszlo.

Laszlo: ‘Daarom roepen we alle mensen in Nederland op om solidair te zijn met mensen in landen waar het krijgen van een vaccinatie veel lastiger is dan hier. Bijvoorbeeld door logistieke uitdagingen en door een gebrekkige gezondheidszorg. Wij willen de zorg in deze landen ondersteunen, door het bieden van medische noodhulp, maar ook door te zorgen voor beschermende kleding, gekoelde distributie en voorlichting over het belang van vaccineren.’

De hulporganisaties van Giro555 zijn zelf, of via lokale partners, juist in die landen aanwezig waar de gezondheidszorg niet opgewassen is tegen een massale uitbraak van corona. Zij bieden directe noodhulp, medische zorg en ondersteuning.

Samen in actie tegen corona

‘Terwijl mensen in Nederland bescherming krijgen, willen we hen vragen solidair te zijn met mensen in kwetsbare landen waar het nog helemaal niet vanzelfsprekend is dat je een vaccinatie krijgt,’ aldus Suzanne Laszlo.

De aftrap van de nationale actie vindt plaats op 12 mei om 08.00 bij de Jaarbeurs in Utrecht, de meest centrale vaccinatielocatie in Nederland. Actievoorzitter Suzanne Laszlo zal daar in aanwezigheid van viroloog Marion Koopmans en GGD-voorzitter André Rouvoet het startsein geven voor de 555Collectebus. De collectebus zal gedurende de actie verschillende plekken in het land aandoen waar mensen in actie komen en onder meer langs priklocaties rijden. Ook zijn er Indiërs uit Utrecht ter plekke, die graag vertellen waarom deze actie zo belangrijk is voor hun thuisland en de omringende landen.