LCPS: aantal COVID-patiënten op IC en kliniek gaat stijgen: vandaag 8.522 besmettingen

Trendbreuk dalende cijfers

'De instroom en bezetting van COVID-patiënten vertoont een trendbreuk sinds afgelopen vrijdag. Volgens onze prognoses stijgt deze week de bezetting op de IC en in de kliniek', aldus het LCPS.

84 COVID-patiënten op IC, 129 in kliniek

Op dit moment bedraagt het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 213. Dat zijn er 7 meer dan de vorige dag. Hiervan liggen er 84 op de IC, een daling van 4 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 129 in de kliniek, 11 patiënten meer dan gisteren.

Nieuwe besmettingen maandag

Het RIVM meldt maandag 8.522 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 700 minder dan zondag toen er 9.399 besmettingen waren. Afgelopen zaterdag werden er maar liefst 10.364 nieuwe besmettingen gemeld. Net zo hoog als het aantal besmettingen in september 2020.

Forse stijging besmettingen

Het aantal besmettingen over de afgelopen 7 dagen bedraagt 46.254. Dat zijn er gemiddeld per dag 6.608. In de afgelopen 14 dagen zijn er totaal 53.051 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 3.789.