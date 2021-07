Ziekenhuisopnames met corona licht gestegen

Tot 10.00 uur vanmorgen zijn er 6301 nieuwe meldingen van besmetting met het coronavirus gemeld bij het RIVM. Dit zijn er 608 minder dan woensdag. Er is een daling te zien in het gemiddelde van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen. Het aantal is vier procent minder dan de zeven dag daarvoor.

Het aantal opnames met coronaklachten is iets toegenomen. Woensdag lagen er 428 personen in het ziekenhuis, is dat vandaag 436. Het aantal IC bedden dat bezet is door coronapatiënten is gelijk aan dat van gisteren.

Er zijn bij het RIVM drie meldingen gedaan van personen die zijn overleden aan de gevolgen van corona. De afgelopen zeven dagen ligt het gemiddelde op twee doden per dag.