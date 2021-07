Woensdag 3.513 positieve tests, COVID-patiënten in ziekenhuis stijgt naar 629

Daling ten opzichte daggemiddelde afgelopen week

In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 33.744 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 4.821. Het aantal van 3.513 van vandaag en het aantal van dinsdag van 4.013 liggen beide onder het daggemiddelde van 4.821 wat betekent dat het aantal besmettingen aan het afnemen is.

164 COVID-patiënten op de IC, 465 in de kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 629. Dat zijn er 13 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 164 op de IC, 5 patiënten meer dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 465 in de kliniek, een stijging van 8 patiënten. Gisteren zijn 4 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Stijging opname COVID-patiënten houdt deze week aan

'De instroom en bezetting van COVID-patiënten vertonen nu een stijging op zowel de IC als de kliniek. Volgens onze prognoses blijft de stijging deze week aanhouden. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe de ziekenhuisopnames zich op langere termijn gaan ontwikkelen, gezien de verscheidenheid aan factoren die hierop van invloed zijn', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag.