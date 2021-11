Aantal mensen met huidaandoening schurft loopt de laatste jaren langzaam op

De laatste jaren is er een langzaam stijgende trend te zien van mensen die de huidziekte schurft oplopen. Het ging in 2014 nog om 100 gevallen per 100.000 inwoners. Dat nam toe tot 210 gevallen in 2019 en 260 gevallen in 2020. Dit signaleert het Nivel aan de hand van de jaarcijfers over aandoeningen die worden bijgehouden als onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Naast deze cijfers op jaarbasis, waaruit de langzaam oplopende trend blijkt, houden we doorlopend bij met wat voor aandoeningen mensen bij hun huisarts komen. Op basis van deze surveillance signaleren we dat er in de afgelopen weken een flinke stijging is te zien van het aantal mensen dat vanwege schurft de huisarts bezocht.

Weekcijfers en jaarcijfers

Senior onderzoeker en projectleider Nivel-Surveillance Mariëtte Hooiveld benadrukt dat weekcijfers van verschillende weken niet zomaar bij elkaar kunnen worden opgeteld. "Bij de weekcijfers tellen we elke week hoeveel mensen bij de huisarts zijn geweest. Als mensen in twee achtereenvolgende weken bij de huisarts zijn gekomen dan tellen ze in beide weken mee, maar het gaat dan nog altijd om één en hetzelfde gezondheidsprobleem. Bij de jaarcijfers tellen we niet hoeveel huisartsbezoeken er zijn geweest vanwege een aandoening, maar hoeveel mensen de aandoening hebben gekregen." De actuele weekcijfers laten zien dat het aantal mensen dat bij de huisarts is geweest vanwege schurft plotseling veel hoger is dan gebruikelijk.

Verklaring niet te geven op korte termijn, langer monitoren noodzakelijk

Het Nivel kan de stijging op korte termijn, die de laatste weekcijfers aangeven, niet verklaren. Het Nivel heeft in dezen de signaleringsrol en doet daar niet direct nader onderzoek naar. Mocht de trend aanhouden, dan zal nader onderzoek zeker aan de orde zijn.