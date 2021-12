LCPS: aantal coronapatiënten in ziekenhuis in 1 dag met 75 afgenomen

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is in 1 dag met 75 afgenomen. Dit meldt het LCPS woensdag.

597 COVID-patiënten op IC (-6), 2.181 in kliniek (-69) en 15 verplaatsingen

Op dit moment bedraagt het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland 2.778. 'Dat zijn er 75 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 597 op de IC: 587 in Nederland en 10 in Duitsland. Dat zijn 6 COVID-patiënten minder op de IC dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 2.181 in de kliniek in Nederland, 69 minder dan gisteren', aldus het LCPS. Er zijn gisteren 13 bovenregionale en 2 internationale verplaatsing van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Voorzichtige signalen afname stijging COVID-bezetting

De COVID-bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen weken behoorlijk gestegen. Ook de instroom van COVID-patiënten is afgelopen week gestegen. Er zijn voorzichtige signalen dat de stijging in de COVID-bezetting afneemt.