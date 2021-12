RIVM meldt woensdag 18.588 besmettingen maar cijfers niet compleet door storing

Bij het RIVM zijn woensdag 18.588 nieuwe besmettingen gemeld. Het RIVM spreekt wel over incomplete cijfers omdat er een storing in de systemen was en dus onduidelijk is welke meldingen niet zijn doorgekomen en dus ook niet verwerkt in het totale aantal van 18.588.