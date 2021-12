Honderden onjuiste coronatestuitslagen Friesland en Drenthe door fout in lab

De GGD in Drenthe heeft maandag van een laboratorium, dat de coronatesten analyseert, bericht ontvangen dat er een fout is gemaakt. Dit meldt de GDD maandag.

Friesland en Drenthe

'Enkele honderden testuitslagen van inwoners in Frieland en Drenthe kregen door de fout een foutieve testuitslag', meld de GGD. 'Wij vinden het heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren. Als GGD informeren wij alle betrokkenen vandaag persoonlijk. Zo kunnen we individuele vragen beantwoorden en advies op maat geven', aldus de GGD.

Steekproeven

Alle GGD’en maken gebruik van een aantal (grote) laboratoria. Met steekproeven worden testmonsters met een positieve uitslag hierna nogmaals onderzocht. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe vaak de omikronvariant momenteel voor komt. Bij het tweede onderzoek kwam naar voren dat enkele monsters helemaal niet positief waren.

Alle monsters afgelopen week onderzocht

Naar aanleiding daarvan zijn alle monsters van de afgelopen weken opnieuw onderzocht. Hierbij ontdekte het lab dat een aantal testresultaten niet negatief maar positief was. En ook dat een aantal testresultaten niet positief maar negatief was. In totaal gaat het om enkele honderden testen van inwoners van Drenthe en Friesland. Op dit moment worden de laatste tests nog opnieuw onderzocht. De GGD laat weten dat later vandaag bekend is om hoeveel personen het precies gaat.

Betrokkenen bekend bij de GGD

Omdat de GGD exact in beeld heeft om welke personen dit gaat sturen zij de betrokkenen vandaag een mail, verzenden zij een brief en worden alle betrokkenen ook nog gebeld. Zo kan de GGD vragen beantwoorden en advies geven als dat nodig is. Mensen die vandaag geen bericht krijgen van de GGD horen niet bij de betrokkenen en kunnen er van uit gaan dat hun testuitslag correct was. Het laboratorium biedt oprechte excuses aan voor deze fout.