Dinsdag 54.225 coronabesmettingen gemeld

Bij het RIVM zijn er dinsdag tot 10.00 vanmorgen in totaal 54.225 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit zijn er ruim 11.000 minder dan in de afgelopen twee voorgaande dagen toen er gemiddeld rond de 65.000 besmettingen werden gemeld.

Achterstand RIVM verwerking cijfers

In de afgelopen 7 dagen zijn er nu in totaal 365.763 coronabesmettingen geregistreerd. Toch geven de cijfers een vertekend beeld omdat het RIVM met een achterstand kampt in de verwerking van het aantal dagelijkse coronabesmettingen. Deze achterstand betreft ongeveer 60.000 nog niet verwerkte gevallen waardoor het aantal van 365.763 in werkelijkheid ergens rond de 420.000 ligt.

7-daags daggemiddelde stijgt van 48.993 naar 52.252

In de afgelopen 7 dagen zijn er tot nu toe 365.763 coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er gemiddeld per dag 52.252.

14-daags daggemiddelde stijgt van 41.662 naar 43.456

In de afgelopen 14 dagen zijn er tot nu toe 608.383 coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er gemiddeld per dag 43.456.

31-daags daggemiddelde stijgt van 29.475 naar 30.817

In de afgelopen 31 dagen zijn er tot nu toe 955.335 coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er gemiddeld per dag 30.817.