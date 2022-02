Multidisciplinair team komt met een langetermijnvisie voor covid

Langetermijnvisie

‘Van bestrijden van een pandemie naar leven met een endemie’, zo heet het document dat experts van onder andere het Pandemic and Disaster Preparedness Center presenteren. Het advies? Een langetermijnvisie en structurele aanpassingen zodat onze samenleving beter is voorbereid op de grillen van de coronapandemie.

Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC)

Het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC), een initiatief van het Erasmus MC, de EUR en de TU Delft, faciliteerde daarom een discussiebijeenkomst met als doel een langetermijnvisie op te stellen. Hierbij waren experts uit zowel de (bio)medische– en sociale wetenschappen aanwezig, waaronder PDPC–trekkers Marion Koopmans, Anja Schreijer en Bas Kolen, als ook maatschappelijke partners.

Continue strijd

‘De afgelopen maanden bevonden we ons in een continue strijd met covid, waardoor er steeds abrupt gereageerd moest worden op de nieuwe ontwikkelingen van het virus. Dat vraagt erg veel van de samenleving. Winkels die opeens dicht moeten en artiesten die shows moeten afzeggen’, zegt Schreijer.

Marion Koopmans

Volgens Koopmans moeten we er rekening mee houden dat het nog even duurt voordat covid onderdeel is geworden van de ‘normale’ wintervirussen: ‘Vanuit virologisch perspectief zullen we in de tussentijd nog een aantal kleinere of grotere golven zullen zien. Met structurele aanpassingen waar de hele maatschappij aan meewerkt kun je zorgen dat het virus zich al minder verspreidt voordat de nood het hoogst is. Hierdoor voorkomen we de noodzaak voor steeds extra ingrijpende maatregelen.’

Transitieteam

Makkelijker gezegd dan gedaan, geven de experts toe. Ze stellen voor om een transitieteam op te richten dat contstructieve voorstellen maakt voor de benodigde structurele aanpassingen. In het multidisciplinaire team zouden dan vertegenwoordigers vanuit o.a. de zorg, gedragswetenschappen, ethiek, economie en communicatiewetenschappen samenkomen.