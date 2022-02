Zwelling lymfeklieren 'zo groot als een tennisbal' na coronabooster

Klachten zwelling lymfeklieren al snel na vaccinatie

'Ook ontstaan ze sneller na de vaccinatie, houden ze iets langer aan en hebben melders er meer last van', aldus het Lareb. Lymfeklieren in de hals, oksel, lies en rondom het sleutelbeen kunnen opzwellen bij een ontsteking, een infectie, auto-immuunziekte of na vaccinatie. Dit komt doordat de immuuncellen in de lymfeklieren actief worden.

Vaker na boostervaccinatie

Over het algemeen worden de veelvoorkomende bijwerkingen van de coronavaccinatie even vaak gemeld bij de 1e en, 2e prik of boosterprik. Vergrote lymfeklieren worden relatief wel vaker gemeld dan andere bijwerkingen na de boostervaccinatie vergeleken met de 1e en 2e prik. Dit geldt ook voor reacties op de prikplaats.

Sneller, langer en meer last

Na de boostervaccinatie ontstonden de vergrote lymfeklieren gemiddeld 1 dag na de vaccinatie. Bij de 1e en 2e vaccinatie was dit na 2 tot 3 dagen. Meestal verdwijnen de klachten na een week. De klachten duurden gemiddeld ook een halve dag tot een dag langer dan na de 1e en 2e vaccinatie.

'Zo groot als een tennisbal'

Melders hebben er gemiddeld ook meer last van. Sommige melders vergeleken de grootte van de lymfeklieren met een tennis- of golfbal of avocado. Het is verstandig om naar de huisarts te gaan als de klieren langer dan 2 weken vergroot blijven.