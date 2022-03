Minder verkoudheids- en griepklachten in 2021

In 2021 gaf 30 procent van de Nederlanders aan dat ze in de afgelopen twee maanden een verkoudheid, keelontsteking, griep of voorhoofdsholteontsteking hebben gehad. Dat is minder dan bij de vorige meting in 2018, toen 41 procent dit aangaf. In bijna alle leeftijdsgroepen was er een daling. Bij kinderen tot 4 jaar en bij ouders van kinderen tot 12 jaar kwamen deze klachten in beide jaren even vaak voor. In 2021 werden ook minder andere acute klachten gerapporteerd, zoals acute bronchitis of longontsteking, oorontsteking, diarree en braken. Dat meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête 2021.

In 2021 gaven minder mensen aan gedurende de afgelopen twee maanden een acute bronchitis of longontsteking te hebben gehad: 1 procent, tegen 2 procent in 2018. Ook zeiden minder mensen dat ze oorontsteking hebben gehad, of last te hebben gehad van braken of diarree.

Coronavirus

Ook in 2021 werd Nederland nog getroffen door de coronapandemie. De daling in het aandeel mensen met verkoudheid, griep, acute bronchitis of longontsteking, oorontsteking, braken en diarree houdt waarschijnlijk verband met de getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus [1]. In de gezondheidsenquête werd niet nagevraagd of mensen de afgelopen twee maanden corona hadden gehad, alleen of men ooit corona had.

Niet minder jonge kinderen met griep- en verkoudheidsklachten

Bij kinderen tot 4 jaar kwam verkoudheid en griep in 2021 het meest voor: 66 procent van hen had volgens de ouder of verzorger tijdens de voorafgaande twee maanden last van dergelijke klachten. Dit is de enige leeftijdsgroep waarbij het percentage met deze klachten hetzelfde is als in 2018, in alle andere leeftijdsgroepen was het lager. Onder 65-plussers halveerde dit, van 28 procent in 2018 naar 14 procent in 2021.