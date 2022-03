RIVM: Bescherming corona boosterprik neemt na 3 maanden wat af bij 70 plussers

In de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022 waren er voor het eerst aanwijzingen dat de vaccineffectiviteit van de boosterprik tegen ziekenhuisopname bij 70-plussers afneemt over de tijd. 'De bescherming tegen ziekenhuisopname daalde bij deze leeftijdsgroep van 88% kort na de boosterprik naar 85%, in tien tot veertien weken na deze vaccinatie', zo meldt het RIVM dinsdag.

Versoepelingen coronamaatregelen

Dat de kleine afname bij de oudste leeftijdsgroep als eerste te zien is, komt waarschijnlijk omdat deze leeftijdsgroep als eerste de boosterprik heeft ontvangen. Naast een afnemende werkzaamheid in de tijd kan de afname mogelijk ook gedeeltelijk verklaard worden doordat mensen door de versoepelingen van de coronamaatregelen weer meer contacten hebben.

Afname van de vaccineffectiviteit

Hoe snel de afname van de vaccineffectiviteit van de boosterprik zal gaan verlopen moet de komende weken en maanden duidelijk worden. De afnemende bescherming onderschrijft het belang van een herhaalprik voor onder andere de 70-plussers waartoe het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onlangs heeft besloten na een advies van de Gezondheidsraad.

Zeer goede bescherming tegen de omikronvariant vlak na boostervaccinatie

In de onderzoeksperiode van 1 februari t/m 8 maart, waarin 99% van de ziekenhuisopnames werd veroorzaakt door de omikronvariant, was de vaccineffectiviteit van de basisserie tegen ziekenhuisopname slechts 48%. Een boostervaccinatie verbetert de bescherming aanzienlijk (vaccineffectiviteit 87%). De vaccineffectiviteit tegen Intensive Care (IC) opname laat hetzelfde beeld zien: met enkel de basisserie is dat 60% en na de boostervaccinatie 94%.

Kans IC-opname 4 tot 7 keer kleiner na booster

'Dit betekent dat de kans op opname 4 keer kleiner is na een boostervaccinatie dan alleen de basisserie, voor IC-opname is dat zelfs 7 keer kleiner', aldus het RIVM. Deze lage vaccineffectiviteit bij personen die alleen de basisserie ontvangen hebben, komt door de opkomst van de omikronvariant en aan afnemende bescherming over de tijd na vaccinatie. Na een boostervaccinatie of herhaalprik stijgt de vaccineffectiviteit weer in alle leeftijdsgroepen.