Zorginstituut: vergoed anti-overgewicht medicijn Mysimba vanuit basispakket

Het medicijn Mysimba kan voor de behandeling van overgewicht worden vergoed uit het basispakket. 'Uit onderzoek blijkt dat het middel effectief is bij mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die al deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)', zo schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister van VWS.