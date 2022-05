Griepepidemie die half maart startte is voorbij

De griepepidemie die halverwege maart 2022 startte is weer voorbij. Dat concluderen experts van het RIVM, Erasmus MC en het Nivel. 'Het aantal mensen met griep (influenza) is na de piek afgelopen weken sterk afgenomen. In de keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt veel minder vaak een griepvirus gevonden', zo meldt het Nivel woensdag.

Griep niet weg

Deze conclusie is gebaseerd op onderzoek met gegevens van ziekenhuizen, laboratoria, de GGD-teststraten en de Nivel Peilstations, een landelijk netwerk van huisartsenpraktijken. 'Hoewel de griepepidemie voorbij is, kunnen mensen nog wel griep krijgen', aldus het Nivel.

Over de griepepidemie

De griepepidemie begon dit jaar in maart. Dit is bijzonder omdat een griepepidemie doorgaans in december of januari begint. Waarschijnlijk komt het door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die tot en met begin 2022 in Nederland golden. Die maatregelen werken namelijk ook tegen de verspreiding van het griepvirus. De griepepidemie duurde ongeveer 13 weken. Dat is langer dan de 9 weken die een griepepidemie gemiddeld in Nederland duurt. Al is het huidige griepseizoen door de coronapandemie moeilijk te vergelijken is met griepseizoenen daarvoor.

Griepprik

De griepprik die het afgelopen griepseizoen is gegeven, bleek beter te werken dan verwacht. Uit voorlopige gegevens bleek de griepprik voor 36% te beschermen tegen een infectie met griepvirus type A. In Nederland kwam afgelopen griepseizoen het griepvirus type A(H3N2) het meeste voor. De effectiviteit van de griepprik tegen specifiek dat type A griepvirus was 35%. Deze percentages gaan over de bescherming tegen een infectie met griepvirus bij patiënten die daarvoor de huisarts bezoeken.

Griep voorkomen

Hoewel de griepepidemie nu voorbij is, zijn er nog steeds mensen die griep krijgen. Griepvirussen zijn heel besmettelijk en verspreiden zich vooral via hoesten en niezen. Door regelmatig je handen te wassen, in je elleboog te hoesten en niezen en door afstand te houden verklein je de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Houd daar rekening mee, zeker in het contact met kwetsbare groepen mensen. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van het griepvirus.