RIVM ziet het ook aan het rioolwater, aantal corona infecties neemt weer toe

'Toename ook te zien in rioolwater'

'Ook in de rioolwatersurveillance wordt een stijging in de zelfde orde gezien', aldus het RIVM. Ondanks dat al sinds begin juni het aantal positieve testen stijgt, zorgt dit op dit moment niet voor veel meer opnames in het ziekenhuis van mensen met COVID-19.

'Opmars van de BA.4-/BA.5-varianten'

In heel Nederland nam afgelopen week het aantal mensen met een positieve test toe (+64% gemelde testen). De stijging was te zien onder alle leeftijdsgroepen (zie figuur 1).De stijging was het grootst in Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands-Midden. Een mogelijke verklaring voor de stijging is de opmars van de BA.4-/BA.5-varianten die steeds meer terrein winnen in Nederland.

Hoesten of spierpijn

In het rioolwater neemt het aantal virusdeeltjes ook sinds twee weken toe in heel Nederland (zie figuur 2). Daarnaast meldden de deelnemers van Infectieradar vaker klachten die kunnen voorkomen bij COVID-19 zoals hoesten of spierpijn. Ook stijgt het aantal positieve zelftests onder Infectieradar-deelnemers.

Nog maar kleine toename in ziekenhuis opgenomen coronapatiënten

Ondanks de stijging van de afgelopen weken neemt het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis tot nu toe beperkt toe (+12%). Ook het aantal positief geteste verpleeghuisbewoners neemt niet hard toe. Alhoewel het virus op dit moment niet tot veel ziekenhuisopnames leidt, kan het zeker voor kwetsbare groepen, nog steeds ernstige gevolgen hebben.

'Doe altijd een zelftest bij klachten'

'Het blijft echter verstandig om bij klachten altijd een zelftest te doen. Griep komt weinig voor op dit moment. Verkoudheidsklachten kunnen dus duiden op een besmetting met het coronavirus', zo waarschuwt het RIVM.