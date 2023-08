Jan Smit & Marco Schuitmaker brengen single uit

Jan Smit, toen nog Jantje Smit, bracht ‘Van Goes tot Purmerend’ eerder in 1999 uit. Het is nog steeds een van zijn meest aangevraagde liedjes en dus besloot Smit om het opnieuw op te nemen en wel met dé volkszanger van het moment: Marco Schuitmaker.



Het idee kwam nadat Jan en Marco elkaar ontmoetten: “het plan om ‘Van Goes tot Purmerend’ nieuw leven in te blazen lag er al een tijdje, maar ik had nog niet precies bedacht hoe. Totdat Marco aan mij vroeg of ik dit liedje met hém wilde doen. Toen vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik heb Marco vrijgelaten om met een nieuw arrangement te komen. Hij heeft er een nieuwe stijl van weten te maken, waar ik ongelofelijk blij mee ben.” Aldus, Jan Smit.



‘Van Goes tot Purmerend werd vanmorgen live gezongen door Jan en Marco bij Radio 538. De single is vanaf nu te streamen en te downloaden en de videoclip is te zien op het YouTube kanaal van Jan Smit.