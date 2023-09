In Zuid- en Midden-Nederland kans op smog door ozon

Van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 september 2023 wordt de luchtkwaliteit naar verwachting onvoldoende tot slecht in Zuid- en Midden-Nederland vanwege smog door ozon. Met name vrijdag en zaterdag is de luchtkwaliteit waarschijnlijk slecht. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts of de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Ozonverwachting na zaterdag

Het RIVM verwacht dat de ozonconcentraties op zondag 10 september ook hoog kunnen zijn, maar de verwachtingen zijn onzeker. Vanaf maandag 11 september verwacht het RIVM geen smog. Dan neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (en veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa is voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU (European Union )-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM geeft dan een waarschuwing. De luchtkwaliteit is dan ‘slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.