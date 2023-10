Meer jongeren met jeugdzorg in eerste helft van 2023

In de eerste zes maanden van 2023 kregen 394 duizend jongeren jeugdzorg. Dat zijn er 2 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Niet eerder telde Nederland zoveel jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg. De stijging komt doordat er meer jongeren jeugdhulp krijgen. Het aantal jongeren dat jeugdbescherming krijgt, neemt verder af. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In totaal kreeg 8,8 procent van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland een of meerdere vormen van jeugdzorg. Deze laten verschillende ontwikkelingen zien. Zo is het aantal jongeren dat jeugdhulp zonder verblijf kreeg, met 0,7 procent licht gestegen vergeleken met het eerste halfjaar van 2022. Het aantal jongeren dat jeugdhulp met verblijf kreeg, nam met 3,5 procent af. De voorlopige cijfers over jeugdhulp zijn altijd lager dan de definitieve cijfers.

Het aantal jongeren met jeugdbescherming daalde met 8,2 procent. Het aantal jongeren dat jeugdreclassering kreeg, bleef bijna gelijk.