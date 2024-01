Hersenstichting zet in op breinvriendelijke samenleving

De Hersenstichting financiert en ondersteunt onderzoeken en projecten om hersenaandoeningen te voorkomen, beter te behandelen en de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening te verbeteren.

Meedoen met een hersenaandoening

Directeur van de Hersenstichting David Verschoor: ‘’We geloven dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven moet kunnen halen. Werken en deelnemen aan de maatschappij is belangrijk. Voor mensen met een hersenaandoening is dit niet vanzelfsprekend. Met het subsidieprogramma ‘Kwaliteit van Leven’ stimuleert de Hersenstichting onderzoek en innovaties die een wezenlijk verschil maken voor mensen met een hersenaandoening om mee te kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is de innovatieve STIL-brace, ontwikkeld door IJsbrand de Lange. Het programma The Class begeleidt jongvolwassenen met NAH naar de arbeidsmarkt.

Financiering van onderzoek

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. David Verschoor: “We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken financieren we onder andere wetenschappelijk onderzoek.” Een aantal van de onderzoeken die de Hersenstichting financiert is gericht op het beter bereikbaar maken van onze hersenen, waardoor aandoeningen beter te behandelen zijn. Ook financieren we onderzoek naar dementie op jonge leeftijd.

Beter voorkomen dan genezen

Een gezonde leefstijl kan het risico op hersenaandoeningen verkleinen en de gevolgen van veroudering en hersenziektes uitstellen. Daarom helpt de Hersenstichting mensen met het aanpassen van hun leefstijl door meer te bewegen en ontspannen, beter te slapen, bewuster te eten en de hersenen te blijven uitdagen. Samen met Erik Scherder ontwikkelde de Hersenstichting de Ommetje app. De app stimuleert om van wandelen een gewoonte te maken. Tweehonderdvijftigduizend mensen gebruiken nu dagelijks de Ommetje app. Ook ontwikkelde de Hersenstichting een digitale Hersencoach met tips en tools van Hersen-experts en financierde de stichting het kookboek ‘Voed je Brein’ van onderzoeker Iris Sommer. Dit boek staat vol met recepten die gezond zijn voor je hersenen.