Koffie in verband met minder kans op sterfte bij darmkanker

De bevindingen

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat deelnemers die meer dan 4 kopjes koffie per dag dronken - in vergelijking met deelnemers die minder dan 2 kopjes per dag dronken - 32 procent minder kans hadden op terugkeer van darmkanker na behandeling. Daarnaast hadden ze minder kans op sterfte bij darmkanker, waarbij blijkt dat 3 tot 5 kopjes per dag het beste zijn om die kans te verkleinen.

Over darmkanker

Elk jaar wordt bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland darmkanker vastgesteld. Het is een van de meest voorkomende soorten kanker in binnen- en buitenland. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Het aantal mensen dat langer leeft na de diagnose darmkanker neemt toe. Bij ongeveer 20 tot 30 procent van deze mensen komt de ziekte terug. Het is daarom belangrijk om de kans op terugkeer van darmkanker te verkleinen.