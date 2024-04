Nutri-Score op steeds meer producten in de supermarkt

Fabrikanten kunnen er sinds 1 januari voor kiezen om Nutri-Score te gebruiken. Het is één van de hulpmiddelen om mensen te helpen betere keuzes te maken op het gebied van voeding. Als fabrikanten kiezen voor Nutri-Score moeten zij op elk product van hun merk een Nutri-Score zetten. Na registratie hebben ze hiervoor 24 maanden de tijd. Bijna alle supermarkten zijn gestart met het gebruik van Nutri-Score voor hun huismerken. Zoals Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Plus/Coop, Boon Food Group, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Nettorama/Boni, Poiesz, Spar en Vomar.

Maarten van Ooijen, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “De Nutri-Score is geen wondermiddel. Maar het is wel een ontzettend handig hulpmiddel om tijdens het boodschappen doen snel te kunnen checken welk product een betere samenstelling heeft. Vooral bij producten buiten de gezonde Schijf van Vijf heb je er echt iets aan. Bijna niemand leest wat de ingrediënten zijn van bijvoorbeeld alle pizza’s of ontbijtgranen of kant-en-klaar maaltijden. Het is voor iedereen handig dat je nu bij heel veel van dat soort boodschappen in één keer kunt zien welke een betere samenstelling hebben. Met onze nieuwe publiekscampagne willen we mensen helpen om de Nutri-Score op de juiste manier te gebruiken. En natuurlijk blijft het logo een hulpmiddel. Om gezond te eten zijn en blijven de Schijf van Vijf en gezond verstand het allerbelangrijkste.”

Zo gebruik jij Nutri-Score

Met Nutri-Score vergelijk je dezelfde soort producten simpel en snel tijdens het boodschappen doen. En kies je makkelijker voor het product met een betere samenstelling. Dat is vooral handig bij producten die niet in de Schijf van Vijf staan. Zoals sauzen, frisdranken, koeken, pizza’s en snacks.

De Nutri-Score van een product staat op de voorkant van de verpakking. De score is aangegeven met een letter (A tot en met E) en een kleur (donkergroen tot en met donkeroranje). Het laat zien of het product een betere samenstelling heeft in vergelijking met dezelfde soort producten. Je vergelijkt dus ontbijtkoek met ontbijtkoek en niet ontbijtkoek met saus. Producten met een donkergroene A hebben een betere samenstelling dan dezelfde soort producten met een donkeroranje E.

De Nutri-Score zegt dus niet of een product gezond of ongezond is. De Schijf van Vijf blijft leidend voor een gezond voedingspatroon. Je voldoet dus niet aan een verantwoord voedingspatroon als je alleen producten met een A of B eet.