NVWA waarschuwt voor verboden stof sibutramine in afslankthee

Verboden stof

'De afslankthee bevat de verboden stof sibutramine. Deze stof staat niet genoemd bij de ingrediënten van het product. Dit blijkt na onderzoek van de NVWA. Consumenten die deze afslankthee gebruiken, kunnen last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Sibutramine is verboden in levensmiddelen', zo meldt de NVWA.

Klachten

De NVWA ontving een melding over een persoon die de afslankthee Özlex Tea heeft gebruikt. De persoon had ernstige gezondheidsklachten die hebben geleid tot een ziekenhuisopname. Özlex Tea wordt onder andere aangeboden via Marktplaats, Instagram, TikTok en Facebook. De NVWA heeft de Turkse autoriteiten op de hoogte gebracht.

Sibutramine

'Het is niet de eerste keer dat de NVWA waarschuwt voor een afslankthee met sibutramine. In 2016 was er ook een persoon die ernstige bijwerkingen kreeg na het gebruik van een afslankthee met sibutramine en in 2023 waarschuwden we ook al voor de afslankthee FXSLIM Lady&Man', aldus de NVWA.

Consumenten

De NVWA adviseert consumenten om Özlex Tea niet te kopen en, als zij het al in huis hebben, niet te gebruiken. Consumenten die dergelijke producten nog aantreffen op de Nederlandse markt worden gevraagd dit te melden bij de NVWA. Mocht je het product gebruikt hebben en bijwerkingen ervaren, raadpleeg dan een arts.