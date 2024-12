15% van de Nederlanders heeft spijt van de gekozen zorgverzekering

Ruim 15% van de Nederlanders heeft spijt van de keuze voor de zorgverzekering van 2024. Daarvan had bijna 60% spijt, omdat zij achteraf zorg nodig hadden die viel onder een aanvullende dekking die zij niet hadden afgesloten. Bijna 22% had spijt van de keuze voor een te hoog eigen risico, waardoor de kosten te hoog opliepen. Een enkeling vond het eigen risico te laag (4,4%). Dat blijkt uit een enquête van zorgvergelijker Overstappen.nl.

Bijna 1 op de 10 had spijt van de zorgverzekering door ontbrekende aanvullende dekking

In totaal heeft 9% van Nederlanders spijt van de gekozen zorgverzekering, omdat zij achteraf zorg nodig hadden die viel onder een aanvullende dekking die zij niet hadden afgesloten. Dit kan gaan om zorg, zoals tandartsbezoeken, fysiotherapie en bijvoorbeeld medische hulp in het buitenland.

Jeremy Broekman, zorgspecialist bij Overstappen.nl, geeft aan dat het duur kan uitvallen als je aanvullende zorg zelf moet betalen. ‘Het is daarom belangrijk dat je elk jaar je zorgbehoeften voor het volgende zorgjaar in kaart brengt. Vraag bijvoorbeeld aan je tandarts welke behandelingen je komend zorgjaar nodig hebt. Kijk vervolgens naar de vaste wettelijke tandartstarieven en je weet wat je ongeveer kwijt bent. Je ziet zo snel of het voor jou loont om een aanvullende verzekering af te sluiten. Helaas kun je niet alle zorg voorspellen die je nodig hebt, maar je kan wel iedere maand wat geld opzij zetten zodat je een financiële buffer hebt.’

Besparen op aanvullende verzekeringen kan duur uitvallen

Volgens Broekman is het logisch dat consumenten willen besparen op aanvullende verzekeringen. ‘De zorgverzekering wordt steeds duurder. Het is dus niet gek als mensen zich bewust onderverzekeren vanwege de zorgpremie. Voor deze groep is het goed om te weten dat dit uiteindelijk veel duurder kan uitvallen dan het betalen van de zorgpremie. Het kan zelfs leiden tot het overslaan van zorg, wat uiteindelijk resulteert in meer problemen met je gezondheid en de portemonnee.’

Als voorbeeld geeft Broekman een paar behandelingen bij de fysiotherapeut. ‘Een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heb je al voor een tientje per maand, wat uitkomt op € 120,- per jaar. Behandelingen voor fysiotherapie kosten rond de € 45,- of soms zelfs meer. Zelfs als je maar een paar behandelingen nodig hebt, kan het de kosten drukken.’