Protocollen orgaandonatie voldoen niet aan de wet

De Gezondheidsraad heeft besloten geen veranderingen aan te willen brengen in de protocollen die zijn opgesteld om patiënten die als orgaandonor zullen worden gebruikt dood te verklaren voor zij feitelijk overleden zijn.

Het Comité Orgaandonatie Alert heeft aan de Minister-President, alsmede de verantwoordelijke Ministers en Staatssecretarissen gevraagd deze protocollen buiten werking te stellen. Daarnaast heeft het Comité gevraagd de Gezondheidsraad opdracht te geven protocollen op te stellen die wel in lijn zijn met hetgeen wordt gesteld in de Wet op orgaandonatie en die wel zekerheid bieden dat de donor is overleden.

Het onderzoeksverslag van de Gezondheidsraad toont aan dat er voldoende redenen zijn om de protocollen aan te passen