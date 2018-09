Bill Cosby (81) minstens drie jaar achter de tralies

Nadat de jury van de rechtbank in Pennsylvania eind april van dit jaar al had bepaald dat de Amerikaanse acteur Bill Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand in zijn woning in 2004 hoorde de acteur dinsdag van de rechter in het Montgomery County Courthouse in Norristown welke straf hij daarvoor krijgt. De rechter, Steven T. O'Neill, veroordeelde Cosby tot een celstraf van 3 tot 10 jaar.