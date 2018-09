Rockmachine Claw Boys Claw komt naar Asteriks

Met vijfendertig jaar op de teller is Claw Boys Claw nog steeds een stomende, stampende rockmachine. Donderdag 11 oktober brengen ze onder andere de nieuwe plaat It's Not Me, The Horse Is Not Me, Part 1 ten gehore in Asteriks.

Podiumbeest Peter te Bos richt in 1983 de band Claw Boys Claw op. Door hun intense rock 'n roll optredens wordt de band al snel een must-see in het clubcircuit. Met een donkere rock in de stijl van The Gun Club en Nick Cave blijkt Claw Boys Claw prima in de nineties te passen. In 1992 scoorden ze zelfs een heuse Top 40-hit genaamd Rosie. Na een lange pauze van tien jaar steekt Te Bos het heilige vuur weer aan. Dit jaar is de band terug met hun twaalfde album It's Not Me, The Horse Is Not Me - Part 1, waar de NRC het volgende over schrijft: 'opnieuw een vingeroefening in het zompige rockgenre. De overslaande zangstem van Peter te Bos bijt naar je broekspijpen als een opgewonden hond'. Rauwe, lyrische en vuige rock met een verrassende liveshow.