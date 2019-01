Grootste Amstelkroeg van Nederland opent weer haar deuren

De kleinste kroeg zal zich gedurende de periode van De Vrienden van Amstel LIVE op het plein voor Ahoy huisvesten. De bekende pianobar, jarenlang een belangrijk onderdeel van de show, heeft een nieuwe plek gevonden in de kleinste Amstelkroeg van Nederland. Wat Roel en Jeroen allemaal in petto hebben voor de bezoekers van de kleinste kroeg is nog een verrassing. Maar één ding is zeker: zij zullen laten zien dat het niet uitmaakt of je nu in de grootste of kleinste kroeg staat, met je vrienden en een biertje is het overal beregezellig!