George Baker Live in Concert, Rotterdam Ahoy!

George Baker laat oude tijden herleven tijdens zijn jubileumjaar! 50 jaar na de eerste single van de George Baker Selection en vele hits en shows verder is het tijd voor de grootste show van George Baker in de afgelopen jaren, namelijk in Ahoy Rotterdam!



Met een weergaloze en eigentijdse show zal hij de fans mee terugnemen in de tijd, van Morning Sky, Santa Lucia by Night tot natuurlijk het onvervalste Little Green Bag en Una Paloma Blanca, ze komen allemaal voorbij!



Het jubileumjaar staat vol met hoogtepunten (o.a. een nieuw album) en zal eindigen in de iconische poptempel Ahoy, George had kunnen kiezen voor vele locaties maar de keuze kwam uit in Rotterdam vanwege de historie van het gebouw, en laat dat nu de link zijn tussen beide!



George zal niet alleen op het podium staan deze avond maar aan zijn rechterzijde zal George The, vaste solo gitarist van de band, staan en aangevuld met hun eigen live band. George en George delen al 50-jaar lief en leed, reizen samen nog steeds de hele wereld over in de relatie management en vriend en dus was het ook heel snel duidelijk dat zij samen op het podium zouden staan aangevuld met de Marcel Fisser band en speciale gasten. Zo waren de 2 afgelopen jaar nog op tour door de pacific waar volle zalen volledig uit hun dak gingen.