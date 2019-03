Wesley en Yolanthe gaan scheiden

Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau gaan scheiden. Na jaar bij elkaar te zijn geweest heeft het koppel besloten om uit elkaar te gaan. De geruchten over een eventuele scheiding hingen al in de lucht, omdat het koppel al enige tijd niet samen gezien werd.

Manager Xenia Kasper laat aan De Telegraaf weten dat beide een voorlopige pers- en mediastop houden. Of het stel ook juridisch gaat scheiden kan Kasper niet zeggen. Ook over de reden van de scheiding worden geen mededelingen gedaan.

Het stel trad in april 2010 in het huwelijksbootje en kregen in 2015 een zoon Xess Xava.