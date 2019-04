David Guetta hoofdact 25e editie Dance Valley

Guetta behoort al bijna twee decennia tot de elite van de elektronische dance scene en is steevast terug te vinden in de top 10 van verkiezing Top 100 dj’s in de wereld van het toonaangevende blad DJ Mag. Geen onterechte waardering gezien de vele hits die hij had met o.a. Madonna, Justin Bieber, Martin Garrix, Afrojack en Showtek.

Naast Guetta is de verscheidenheid aan (inter)nationale topacts die zich deze zomer naar recreatiegebied Spaarnwoude zal begeven erg groot. Zo geven onder andere Fedde le Grand, Ummet Ozcan, Ferry Corsten, Bizzey, Chuckie, Warface, Firebeatz, ROD, Partyraiser en Kris Kross Amsterdam acte de presence.

De grote variatie aan artiesten en muzikale stijlen is kenmerkend voor Dance Valley. Er zijn in totaal acht verschillende podia waardoor iedere danceliefhebber zijn of haar hart kan ophalen. Zo zijn techno en trance terug van weggeweest met ieder een gloednieuw podium. Woordvoerder Wytze Dijk legt uit: ‘We vonden het heel belangrijk om voor onze 25e verjaardag recht te doen aan de historie van het festival door zoveel mogelijk verschillende muzikale stijlen een plekje te geven op ons prachtige, heuvelrijke terrein. Naast vaste waarden als house en hardcore, hebben we daarom dit jaar ook een techno- en trancepodium. Beide stages hebben een sterke partner in de vorm van Luminosity en TechnoV.

Een aantal jaar geleden hebben we de variatie in ons programma ook al uitgebreid door een hiphop area aan het festival toe te voegen. Eén van de grootste muziekzenders ter wereld, XITE, heeft dit podium voor het tweede opeenvolgende jaar geadopteerd. Dat is tekenend voor hoe groot deze stroming inmiddels is geworden in Nederland. En we zijn natuurlijk zo trots als een pauw dat we David Guetta als een kers op onze verjaardagstaart kunnen zetten!’

Dance Valley verwacht ongeveer 25.000 tot 30.000 bezoekers te mogen ontvangen en is van plan haar status als springlevende oudgediende onder de dancefestivals nog jaren voort te zetten.