Uitzending met opname Onno Hoes niet onrechtmatig

Het beroep

De rechtbank Amsterdam heeft in 2015 een tussenvonnis en in 2016 een eindvonnis uitgesproken. Daarin werd onder meer vastgesteld dat de opnamen moesten worden verwijderd, dat het uitzenden daarvan onrechtmatig was en dat materiële en immateriële is opgelopen. Powned heeft aan het bevel dat de beelden moesten worden verwijderd voldaan. Het beroep richtte zich onder meer tegen de rechtmatigheid van opnamen en uitzending.

Publieke aandacht

De ex-burgemeester heeft zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling gemaakt. Dat leidt er volgens het hof toe dat zijn ontmoetingen met een jonge man tot onderdeel van het publieke debat mochten worden gemaakt. Het maken en uitzenden van heimelijke opnamen maakt op indringende wijze inbreuk op het privéleven. De journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie weegt hier echter zwaarder. Daarbij weegt mee dat de opnamen zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimten.