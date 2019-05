D-Day voor Duncan Laurence

Donderdagavond is het zover; dan staat Duncan Laurence in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 'Met 'Arcade' probeert Duncan vanavond een finaleticket te bemachtigen voor de finale van aanstaande zaterdag', zo meldt AvroTros.

18 landen

'Aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival doen achttien landen mee, waarvan tien landen doorgaan naar de finale', aldus AvroTros.

Gestegen bij bookmakers

Gisteravond is 50% van de einduitslag al bepaald door de internationale en onze eigen Nederlandse vakjury. De vakjury-show verliep goed en na afloop van de show is zijn nummer 1-positie bij de bookmakers nog meer gestegen. Met 36% staat Duncan Laurence nu bovenaan de lijst. Duncan is vanavond als zestiende aan de beurt om zijn 'Arcade' te zingen.

Moment van de waarheid

Donderdagmiddag heeft Duncan Laurence om 15.00 uur nog één laatste repetitie voor de show van vanavond en dan is het alleen nog maar hopen dat hij in de finale van aanstaande zaterdag mag optreden.