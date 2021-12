Arie Ribbens overleden

Arie Ribbens (84) is vanmorgen overleden. Zijn vrouw maakte dat vandaag bekend met de hartverwarmende tekst: „Mijn lieve man, ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn hart” maakte zijn vrouw Cea Ribbens (68) zijn heengaan bekend.

Meer dan twaalf jaar kampte Arie met verschillende gezondheidsproblemen. Bij het grote publiek was de Brabantse zanger vooral bekend van carnavalshits als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise. Met deze nummers had hij vooral in jaren 80 veel succes.