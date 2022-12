Bureau-serie van Ewout Genemans komend jaar in Rotterdam

Na vier succesvolle seizoenen van de “Bureau”-serie van presentator Ewout Genemans in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Arnhem is komend jaar de stad Rotterdam aan de beurt. De programmamaker zal in het voorjaar starten met opnamen in de havenstad voor de vijfde serie, die opnieuw uitgezonden zal worden bij RTL4.

In de serie volgt Ewout Genemans politiemensen op de voet tijdens hun werk. In Rotterdam zal hij dat doen vanaf de bureaus Zuidplein, Centrum en Delfshaven.

Politiechef Fred Westerbeke: 'Dit is een geweldige manier om de kijker mee te nemen in een deel van het werk dat we iedere dag verzetten, in een stad die geen minuut hetzelfde is. Op de momenten die er toe doen, zijn we er. Maar net zo belangrijk zijn die andere momenten, van verbinding met de inwoners van de stad. Voor hen staan we iedere dag op. Dit is een mooie kans om een inkijkje te geven in dat veelzijdige werk.'

De opnames starten in maart en zullen een half jaar duren. De serie zal naar verwachting in het najaar 2023 worden uitgezonden.