Celstraf voor stalken en bedreigen van Eva Jinek

Een 45-jarige man uit Zoetermeer is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man heeft bijna een jaar lang tv-presentatrice Eva Jinek gestalkt en bedreigd. Dit deed hij met name door via Instagram een grote hoeveelheid berichten naar haar en haar partner te sturen, waaronder ook dreigende berichten. Naast de celstraf moet de man zich ook verplicht laten behandelen voor zijn stoornissen.

Berichten

In maart van dit jaar deed Jinek aangifte bij de politie. Ze kreeg al enige tijd via Instagram berichten van een man. De intensiteit en frequentie van de berichten nam gedurende die periode toe en de berichten kregen ook een steeds dreigender karakter. De belaging en bedreiging bestond voornamelijk uit digitaal contact zoeken, maar de man zocht haar ook twee keer fysiek op bij of na publieke optredens. Hij uitte zich toen niet dreigend, maar Jinek ervoer het in combinatie met de ontvangen berichten wel als angstaanjagend. De man bekende op zitting dat hij met twee verschillende accounts de berichten naar haar en haar partner heeft gestuurd. Dit deed hij soms meerdere keren per dag en er zaten ook bedreigende en beledigende berichten tussen. Daarnaast heeft hij optredens van haar bezocht en heeft hij haar ook een paar keer via Instagram gebeld.

Bang maken

De man maakte volgens de rechtbank opzettelijk en stelselmatig inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Jinek. Dit deed hij onder andere om haar bang te maken. Volgens de officier van justitie heeft de man haar ook bedreigd met een terroristisch misdrijf door het bericht ‘er komt een aanslag op elke media politiek gebouw binnenkort’ naar haar te sturen. Maar de rechtbank spreekt hem vrij van die bedreiging omdat het bericht onduidelijk en niet concreet is. De rechtbank ziet dit bericht bovendien in de context van de vele berichten die Jinek van de man ontving. In de andere berichten had hij het niet over een aanslag. Het kan niet bewezen worden dat bij de aangeefster de vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden uitgevoerd, aldus de rechtbank in het vonnis.

Geen tbs met voorwaarden

De officier van justitie eiste een celstraf van 11 maanden, tbs met voorwaarden én een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Maar de rechtbank beslist anders. De verdachte lijdt aan verschillende stoornissen en is verminderd toerekeningsvatbaar, maar deskundigen hebben niet of nauwelijks uitgelegd waarom zij tbs met voorwaarden adviseren. De rechtbank is van oordeel dat de man ook verplicht klinisch en ambulant behandeld kan worden door deze behandeling als voorwaarde te verbinden aan een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf. De man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Aangezien de man is vrijgesproken van het dreigen met een terroristisch misdrijf, is geen sprake meer van een misdrijf waarvoor de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd kan worden.