'Hoogtevrees' nieuwe single Simon Keizer!

Het nummer “Hoogtevrees” ontstond in een van de schrijfsessies die Simon met verschillende artiesten en componisten afgelopen periode had in aanloop naar zijn solo-album “Ruimte”, dat op 24 januari zal verschijnen. De schrijfsessie voor “Hoogtevrees” was bijvoorbeeld met Snelle en de schrijvers uit zijn team.

Niet alleen nieuwe muziek ontstond in de adempauze waarin Simon zichzelf de tijd en ruimte gaf om tot zichzelf te komen. Ook een nieuwe solo-theatertour kwam hieruit voort. Tijdens de show, die ook “Ruimte” heet, zal Simon ook de verhalen rond zijn nieuwe liedjes voor het voetlicht brengen. Zo komt er dus een voorstelling met een mix van muziek en tekst in een intieme theatersetting, net zoals hij eerder in 2016 al eens deed.

Vanaf 5 februari toert hij langs maar liefst 37 theaters in het hele land. Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.ntk.nl