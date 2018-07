Lichaam vermiste Michael (11) gevonden in water Het Hulsbeek

Grote zoekactie

'De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt of dit het lichaam is van de vermiste 11-jarige jongen', meldde de politie vanochtend vroeg. De politie was samen met de brandweer en met ondersteuning van een politiehelikopter in het recreatiegebied op zoek naar een vermiste 11-jarige jongen.

Kan niet zwemmen

De 11-jarige Michael werd sinds donderdagavond vermist nadat hij op zijn fiets was vertrokken. Zijn fiets werd op een parkeerplaats van het recreatiegebied gevonden. Zijn ouders en de politie maakten zich grote zorgen omdat Michael niet kan zwemmen en er werd gevreesd voor zijn leven. De politie was met meerdere eenheden samen met de brandweer op zoek naar de 11-jarige Michael. 'Hij is nog maar kort in Nederland en spreekt de taal niet goed. Hij is donker getint, heeft zwarte krulletjes en draagt een rood shirt', zo maakte de politie donderdag bekend.

Update 09.30 uur

De politie heeft zojuist bevestigd dat het lichaam dat vrijdagochtend rond 05.15 uur in het recreatiegebied Het Hulsbeek werd aangetroffen de 11-jarige vermiste Michael betreft. 'Direct na de melding werd in het recreatiepark, onder andere met behulp van het dregteam SOAD, gezocht naar de jongen. Zijn lichaam werd vanochtend rond 05.15 uur aangetroffen', aldus de politie.