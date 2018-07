Inzet stroomstootwapen in Amersfoort

In het centrum van Amersfoort is in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij ontstaan, waarbij de politie gebruikt heeft gemaakt van het stroomstootwapen.

Rond 1.30 uur ‘s nachts kwam een melding binnen van een vervelende groep jonge mannen in de Amersfoortse horeca. Agenten zijn op de melding af gegaan en spraken de groep aan. Na dit gesprek liep de groep in de richting van de Nieuweweg en leek het weer rustig. Toen de politiewagen de groep echter wilde passeren gingen twee mannen voor de auto lopen. Na meerdere verzoeken aan de kant te gaan, escaleerde de situatie. Een politieagent werd daarbij tegen de grond geworpen. Toen hij opnieuw aangevallen werd, besloot zijn collega het stroomstootwapen in te zetten. In de tussentijd arriveerde versterking die de rest van de groep in linie op afstand wist te houden. Hierna was de situatie weer onder controle en was het mogelijk twee verdachten aan te houden.