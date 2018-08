Extra maatregelen om aanhoudende droogte, IJsselmeer is nationale 'regenton'

Vanwege de aanhoudende droogte wordt de landelijke waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten (MTW) gecoördineerd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Water verdelen

'Er is nu een grotere vraag naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen', aldus Van Nieuwenhuizen.

MTW

Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, betrokken ministeries en de drinkwaterbedrijven hebben en blijven in dit MTW samen op landelijk en regionaal niveau de verdeling van het water bespreken en op elkaar afstemmen. Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw, de natuur, scheepvaart en industrie omdat er simpelweg minder voorraad is aan water in rivieren, sloten en meren. Er is geen tekort aan water uit de kraan, zelfs bij langdurig aanhoudende droogte komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang.

Problemen watertekort

De natuur en de waterkwaliteit staan door de droogte onder druk, botulisme, vissterfte en blauwalg steken de kop op. Voor de scheepvaart geldt dat schepen door de lagere waterstand niet meer optimaal kunnen worden beladen en dat ook de wachttijden bij de sluizen toenemen. De industrie kan het koelwater in sommige gevallen niet meer kwijt.

Droogte landbouw

De uitzonderlijke droogte treft ook boeren en telers. Dit is voor hen een zware en onzekere tijd. De ernst van de situatie, die per regio verschilt, wordt onderkend. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten praktische knelpunten weg te nemen door regels te versoepelen. Zo wordt ingezet op een langere uitrijdperiode van mest op akkers.

Europese Commissie

Ook dringt Nederland bij de Europese Commissie aan op coulance bij de regels voor het omploegen (scheuren) van grasland en de vergroeningsvoorwaarden. Een dergelijke versoepeling moet ertoe leiden dat er later dit jaar meer veevoer beschikbaar is. Er is nauw contact tussen het ministerie van LNV en de sector over de droogte en de gevolgen daarvan voor boeren en akkerbouwers. Samen wordt bekeken welke andere knelpunten nog kunnen worden weggenomen.

Maatregelen waterverdeling

De afgelopen periode hebben de betrokken partijen hard gewerkt om de droogte het hoofd te bieden. Zo zijn er al in aanloop naar deze droogteperiode maatregelen genomen om het tekort aan water te beperken. In het IJsselmeer, Markermeer en Volkerak-Zoommeer is extra zoet water vastgehouden, waardoor ze nu dienstdoen als een nationale regenton. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zijn sproeiverboden ingesteld, naast enkele regionale sproeiverboden in het westen en het noorden.

Wees zuinig met kraanwater

Hoewel er genoeg drinkwater is in heel Nederland, wordt iedereen opgeroepen om zelf ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van de vraag naar water door zuinig te zijn met water op de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds en water niet te verspillen.