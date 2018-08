Automobilist aangehouden na aanrijding op N34 bij Drouwen

Op de N34 ter hoogte van Drouwen heeft vrijdagavond rond kwart over elf een aanrijding plaatsgevonden tussen twee auto`s.

Volgens getuige verklaring vertoonde de chauffeur van de Mercedes vreemd rijgedrag door onder andere in te halen over een doorgetrokken streep op de N34. De bestuurder van de Mercedes met een kenteken dat in Slowakije staat geregistreerd knalde vol op zijn voorganger.

De inzittenden van die auto uit Groningen (Citroen) kwamen met de schrik vrij, de vrouwelijke passagier werd gecontroleerd op verwondingen in de ambulance maar die vielen mee, ze hoefde niet mee voor opname naar het ziekenhuis. De bestuurder van de Slowaakse auto is ter plaatse aangehouden op Art 8 (invloed).

Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.