Tip leidt tot vondst gestolen voertuigen en tabletteermachines in Mook

Na een tip heeft de politie maandagavond in twee gebouwen aan de Bovensteweg in het Limburgse Mook twee gestolen personenauto’s, een gestolen motorfiets en een aantal tabletteermachines aangetroffen. Dit meldt de politie dinsdag.

Tip

De politie had een tip gekregen dat er mogelijk sprake zou zijn van criminele activiteiten in een van de gebouwen. Tijdens het onderzoek in het pand vonden agenten onder meer de drie gestolen voertuigen. Een van deze voertuigen bleek nog dezelfde dag te zijn gestolen in Duitsland. De twee aanwezige mannen zijn 25 en 35 jaar oud en werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van de auto’s.

Productielocatie

Tijdens de bewaking van het pand roken alerte agenten later een opvallende geur die uit een naastgelegen loods afkomstig was. Onderzoek in die betreffende loods bracht de aanwezigheid van een viertal tabletteermachines aan het licht. Omdat de politie ervan uit gaat dat de loods een niet in werking zijnde productielocatie voor synthetische drugs betreft, hebben specialisten van het LFO-team verder onderzoek ingesteld en wordt het pand ontruimd. Onderzocht wordt wie verantwoordelijk is voor de productielocatie.