Afzetting Voetboogstraat in Amsterdam om aangetroffen explosief

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Amsterdam de Voetboogstraat afgezet nadat er een verdacht voorwerp was aangetroffen. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

EOD

De vondst werd rond 22.30 uur gedaan vlakbij een eetgelegenheid. De politie zette daarop de straat af en liet een explosievenverkenner het verdachte voorwerp bekijken. Deze liet de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) van Defensie komen. Rond 03.00 uur werden de afzettingen weer verwijderd.

Johan Huizingalaan

Woensdagmiddag bezocht burgemeester Femke Halsema persoonlijk de Johan Huizingalaan. De laatste dagen heeft de buurt te maken met gewelddadige intimidatie door beschietingen van bedrijfspanden en worden er handgranaten achtergelaten.

Update 08.45 uur

De politie heeft zojuist bekendgemaakt dat het verdachte voorwerp, dat woensdagavond aan de Voetboogstraat in het centrum werd gevonden, inderdaad een explosief betreft. 'Over de achtergronden is nog niets bekend. We doen onderzoek en komen graag in contact met getuigen via 0900-8844', aldus de politie. Het explosief is op veilige wijze verwijderd en meegenomen voor verder onderzoek. De recherche doet onderzoek naar de achtergronden.

Onderzoek mogelijk verband

Uiteraard wordt er ook gekeken of er mogelijk sprake is van een verband met de incidenten van eerder deze week waarbij explosieven werden aangetroffen aan de Jan Evertsenstraat en de Johan Huizingalaan. Op dit moment is daar nog geen informatie over bekend.