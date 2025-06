Roxy Dekker verkoopt drie keer AFAS Live uit binnen enkele minuten

De razendpopulaire zangeres en songwriter staat op 28 (avondshow) én 29 (middag- en avondshow) november 2025 in AFAS Live. Het is de volgende prestatie in de carrière van de Amsterdamse popsensatie, die dit jaar haar nummer 1-album Mama I Made It uitbracht en al maandenlang de Dutch Album Top 100 aanvoert.

Roxy Dekker wist eerder dit jaar met haar eigen live show al Paradiso (2x) en Melkweg (3x) binnen no-time uit te verkopen. Het dak ging eraf door haar enthousiaste fans en bijzondere gastoptredens. AFAS Live is de logische volgende stap voor Dekker, na de Melkweg en Paradiso. Binnen no-time is Roxy Dekker dankzij meerdere gouden, platina en diamanten platen en haar innemende en energieke live optredens uitgegroeid tot een vaste waarde in de muziekscene van Nederland en België