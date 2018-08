OM wil 120 uur werkstraf voor inbreker database website

Eigenlijk kinderlijk eenvoudig kwam een 45-jarige Hagenaar eind 2015 binnen in de database van een website voor familiegeschiedenis. Van tienduizenden gebruikers downloadde hij de gegevens. En het Openbaar Ministerie gelooft niet zonder meer in de goede bedoelingen van de man.

Script

Met een script produceerde de verdachte een lange reeks getallen, die hij steeds invoerde als mogelijke ID voor de website. Bij ID's die daadwerkelijk bestonden, kreeg hij toegang tot de gegevens van de gebruiker. Die sloeg hij vervolgens op.

Knullige beveiliging

Al was de beveiliging van de website misschien knullig, toch geeft dat nog geen vergoelijking voor het inbreken op de server. 'Vergelijk het met een huis,' zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank. 'Als daar geen goedgekeurd slot op zit, is dat voor een beetje inbreker een eitje. Toch is het duidelijk niet de bedoeling dat je daar binnen komt.'

'Responsible disclosure'

De verdachte beroept zich op het zogeheten 'responsible disclosure'. Dat houdt in dat iemand inbreekt om de beheerder van een website te waarschuwen voor een slechte beveiliging, eigenlijk dus een goede daad verricht. Dat is wel aan voorwaarden gebonden en daar is volgens het Openbaar Ministerie in deze zaak niet aan voldaan.

Niet gemeld

Om te beginnen moet het bedrijf dat de website beheert zelf een responsible disclosure-beleid voeren, dat wil zeggen dat ze mensen oproept om zwakke punten te melden. Daarvan was geen sprake. Verder is het beveiligingsprobleem niet gemeld aan het bedrijf zelf – ook een voorwaarde – maar aan andere organisaties waaronder een nieuwswebsite.

Concurrenten

'Uit het dossier blijkt dat verdachte en de getroffen website in dezelfde markt opereren en dus concurrenten zijn,' aldus de officier van justitie. 'Het is dus goed denkbaar dat hij minder nobele motieven had dan hij wil voorwenden. Niet dat ik uitsluit dat hij daadwerkelijk vond dat sprake was van een misstand die beëindigd moest worden, maar ook dan heeft hij de verkeerde keuzes gemaakt.'

Strafeis

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de verdachte een werkstraf van 120 uur, waarvan 60 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.