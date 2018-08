Opgesloten meisje in auto Zaltbommel krijgt hulp na tikken op raam

De politie heeft op de Boschstraat in Zaltbommel tijdens een braderie een 7-jarig meisje uit een auto bevrijd.

Het meisje wekte de aandacht van voorbijgangers door op de ruit van de auto te kloppen. De voorbijgangers hebben vervolgens de verkeersregelaars gealarmeerd, deze hebben op hun beurt de politie gewaarschuwd.

De politie vertelt: ''Ondanks dat de auto was afgesloten konden wij contact leggen met het 7 jarige meisje. Wij hebben diverse pogingen ondernomen om de auto zonder schade open te krijgen en geprobeerd het meisje te coachen, helaas zonder resultaat.

Na 35 minuten was de eigenaar van de auto nog steeds niet op komen dagen en hebben wij besloten om het meisje uit de auto te halen. Het meisje is door collega’s thuis naar haar moeder gebracht. Het meisje maakt het goed.

De vader, die na 40 minuten ter plaatse kwam, was niet blij met onze actie. Hij vond het allemaal wel meevallen en was van mening dat zijn dochter de auto wel degelijk van binnen uit open had kunnen maken.

Een zorgmelding zal worden opgemaakt en de schade zal betrokkene zelf moeten betalen.''