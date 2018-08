Maarten van der Weijden zwemt tijdens 11stedenzwemtocht bijna 4 km/h

Het gaat goed met Maarten van der Weijden die zaterdagochtend vroeg om 04.30 uur is begonnen aan zijn monstertocht van 200 kilometer door de Friese wateren tijdens de 11stedenzwemtocht. 'Hij zwemt met een tempo van bijna 4 km. per uur. Elk uur krijgt hij vaste voeding, aldus coach Marcel van der Togt.

Emotionele start

Na een emotionele start op de klanken van 'Space Oddity' van David Bowie vertrok Maarten vanochtend uit Leeuwarden. In het bijzijn van toeschouwers, pers en zijn vrouw Daisy is Maarten in een speciaal dubbel wetsuit het water ingegaan.

Stempelposten

Hij zwemt volgens planning en heeft de eerste 16 kilometer in circa vier uur afgelegd. De verwachte doorkomsttijd van Maarten in Sneek is 10.00 uur. Na Sneek gaat hij door naar de volgende stempelpost in IJlst. Daar wordt hij rond half twaalf verwacht.

Toeschouwers

Langs de route staan veel mensen om Maarten toe te juichen en te ondersteunen. Sommige mensen lopen langs de kant mee om op deze manier hun zwemkilometers te compenseren van de afgelaste City Swims. Het zien en het horen juichen van mensen sterkt Maarten enorm om zijn tocht te vervolgen en zijn doel te realiseren.

Kankeronderzoek

Met zijn 200 km. lange zwemavontuur wil Maarten geld inzamelen voor kankeronderzoek. Via www.11stedenzwemtocht.nl kunnen mensen een donatie doen als zij dit goede doel ook een warm hart toedragen.